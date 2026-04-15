Un camión volcó en la compleja Curva de Guido, un sector de la alta montaña mendocina conocido por sus reiterados accidentes.

Un nuevo accidente se registró este miércoles en la Ruta 7. Esta mañana, un camión protagonizó un vuelco en plena alta montaña, en un tramo conocido por su complejidad y reiterados accidentes.

El hecho ocurrió en la denominada Curva de Guido, un sector que históricamente ha sido escenario de accidentes debido a sus características geográficas. La información preliminar indica que el vehículo circulaba en dirección al Paso a Chile cuando, por motivos que aún no han sido determinados, perdió el control y terminó cayendo a un barranco.

Volcó un camión con paneles solares en la Curva de Guido A pesar de la gravedad del episodio, el desenlace fue menos dramático de lo que se temía en un primer momento. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el conductor logró salir del rodado por sus propios medios, sin necesidad de asistencia médica. El transporte llevaba como carga paneles solares, lo que sumó complejidad al operativo desplegado en la zona. Personal policial trabajó en el lugar para asegurar el área y evaluar las condiciones del vehículo siniestrado.