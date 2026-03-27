Violencia sin freno en Rosario: ataque sicario, balacera y dos homicidios en 24 horas

La ciudad santafesina de Rosario se vio nuevamente manchada por la inseguridad y el delito. En menos de 24 horas, se registró un ataque sicario, una balacera, una ejecución a tiros y un presunto homicidio en ocasión de robo. Las autoridades buscan intensamente a los sospechosos.

Miércoles sangriento El primer episodio ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 20 horas, en la calle Ricardo Rojas, en el barrio Santa Lucía. Allí, dos sicarios atacaron a Alexis Damián Barrios (36) y a una mujer frente a un kiosco.

Por un lado, la joven recibió un disparo en la pierna y se encuentra fuera de peligro. Mientras que Barrios murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras recibir disparos en el tórax, en el brazo y pierna derecha. En el lugar se recolectaron nueve vainas servidas.

Cerca de las 23, la Policía fue alertada por una balacera contra un domicilio ubicado en la calle Machaín al 1800, en el barrio Unión. Oscar Ramón Sarria (62) fue baleado por dos sospechosos que iban a bordo de una moto.

Jueves de terror El jueves por la tarde, cerca de las 17, un joven de 29 años, identificado como Agustín Adrián Torales, fue acribillado de ocho tiros frente a la casa de su pareja. Los disparos impactaron en el torso y los brazos. Producto del ataque, el joven murió antes de poder ser trasladado al hospital.