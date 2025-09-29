Videovigilancia: tres hechos fueron frustrados y seis delincuentes detenidos en Mendoza

El control de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) fue clave para la detención de 6 sujetos en tres hechos delictivos ocurridos en varias partes de la provincia de Mendoza . Los videos de cada caso muestran el accionar de los detenidos y la intervención policial.

Los distintos hechos tuvieron lugar en los departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén , dentro del Gran Mendoza, y en Tupungato.

Dentro del departamento de Guaymallén, las cámaras del CEO captaron a dos sujetos ingresando a la fuerza a un terreno descampado ubicado sobre la intersección del bulevar Avellaneda y la calle Godoy Cruz. Luego de entrar al lote, los delincuentes quisieron entrar a una vivienda aledaña.

Todo esto fue captado por el sistema de videovigilancia que dio aviso a varios móviles de la Policía que intervinieron y terminaron deteniendo a los dos implicados. Su caso quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2.

Caminando con una media sombra robada por Godoy Cruz

Otro hecho frustrado fue el del robo de una tela media sombra en Godoy Cruz. El ladrón se encontraba paseando libremente por las calles del departamento, cosa que fue registrada por las cámaras de seguridad. El sujeto que llevaba este elemento fue visto descartándolo en frente de una vivienda en la calle Isuani.

Tras notificarse a la policía, un móvil de la Comisaría 40° se presentó en la zona para recuperar el elemento robado y detener a dos jóvenes mayores de edad y una adolescente de 17 años. Tanto los detenidos como la media sombra secuestrada terminaron en la dependencia ya mencionada.

Videovigilancia del CEO_ 3

Robó bebidas alcohólicas en Tupungato y fue detenido

En la calle Las Heras, dentro de la ciudad de Tupungato, tuvo lugar una detención de un hombre señalado por robar bebidas alcohólicas en un comercio local. Allí comenzó el seguimiento de las cámaras de seguridad que terminó con la detención de este sujeto a pocos metros de la Terminal de Ómnibus de Tupungato.