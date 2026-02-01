Video: interrumpieron un fútbol 5 para detener a un joven que intentaba robar una bicicleta
Un joven intentó robar una bicicleta durante un partido en Rosario, fue descubierto por los jugadores, y terminó detenido.
El hecho ocurrió en una cancha de fútbol 5 de Rosario. El encuentro quedó interrumpido después de que un joven intentara llevarse una bicicleta que se encontraba fuera del predio. Al darse cuenta de la situación, los jugadores frenaron el partido para detener al acusado y golpearlo hasta que llegó la Policía.
El acusado estaba sentado mirando el partido y, en un momento, se paró e intentó llevarse la bicicleta. Uno de los jugadores, que se encontraba cerca de la puerta, salió rápidamente para enfrentarlo al grito de "Ey, ey, ey", mientras otro grita, "Te vi, hijo de puta, antes de entrar. Vení, llamá a la cana", antes de golpearlo en el rostro para evitar que se llevara la bici.
Los demás, al advertir lo que estaba ocurriendo, decidieron frenar el partido por completo y comenzaron a agredirlo, hasta llevar al acusado adentro de la cancha. “Quédate adentro, vos no salís de acá, hijo de puta”, se escucha gritar a uno de los jugadores. “Yo no quise robar nada”, respondió el joven.
Luego, uno de los jugadores, que en el video se escucha comentarle a un compañero que ya lo había señalado antes de que ingresara y decirle “¿viste que te dije?”, le grita al acusado: “Sentate ahí, sentate o te rompo la cabeza”.
La llegada de la Policía y la detención del joven
Tras ser golpeado por otro de los jugadores, que lo increpa por intentar llevarse la bicicleta, llegó la Policía. Uno de los efectivos ingresó para detener al joven, que se cree que sería menor de edad, e intentó calmar a uno de los jugadores, que continuaba insultando al delincuente.