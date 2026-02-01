Video: interrumpieron un fútbol 5 para detener a un joven que intentaba robar una bicicleta

Un joven intentó robar una bicicleta durante un partido en Rosario, fue descubierto por los jugadores, y terminó detenido.

El acusado estaba mirando el partido de fútbol, intentó robarse una bicicelta y fue detenido por todos los jugadores.

El hecho ocurrió en una cancha de fútbol 5 de Rosario. El encuentro quedó interrumpido después de que un joven intentara llevarse una bicicleta que se encontraba fuera del predio. Al darse cuenta de la situación, los jugadores frenaron el partido para detener al acusado y golpearlo hasta que llegó la Policía.

El acusado estaba sentado mirando el partido y, en un momento, se paró e intentó llevarse la bicicleta. Uno de los jugadores, que se encontraba cerca de la puerta, salió rápidamente para enfrentarlo al grito de "Ey, ey, ey", mientras otro grita, "Te vi, hijo de puta, antes de entrar. Vení, llamá a la cana", antes de golpearlo en el rostro para evitar que se llevara la bici.

Los demás, al advertir lo que estaba ocurriendo, decidieron frenar el partido por completo y comenzaron a agredirlo, hasta llevar al acusado adentro de la cancha. “Quédate adentro, vos no salís de acá, hijo de puta”, se escucha gritar a uno de los jugadores. “Yo no quise robar nada”, respondió el joven.

Jugaban al fútbol y detuvieron el partido para frenar el robo de una bicicleta X Luego, uno de los jugadores, que en el video se escucha comentarle a un compañero que ya lo había señalado antes de que ingresara y decirle “¿viste que te dije?”, le grita al acusado: “Sentate ahí, sentate o te rompo la cabeza”.