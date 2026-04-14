Video: así fue el violento tiroteo que enfrentó Prefectura en Puerto Iguazú y terminó con un decomiso millonario

Un operativo de prefectura en la costa de Puerto Iguazú terminó con una carga millonaria secuestrada, disparos desde ambas márgenes del río y una agente herida.

El operativo de prefectura en Puerto Iguazú derivó en un violento cruce armado y en el secuestro de una carga valuada en millones. Imagen ilustrativa.

Prefectura secuestró mercadería de contrabando valuada en más de 245 millones de pesos en Puerto Iguazú, tras un operativo sobre el río Paraná que derivó en un violento tiroteo y dejó herida a una integrante de la Agrupación Albatros.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en la zona conocida como Paraje Cantera, donde personal que patrullaba el área fluvial detectó un lanchón que llegaba desde la costa paraguaya con numerosos bultos a bordo. Al advertir la presencia de la fuerza, quienes trasladaban la carga tocaron tierra, abandonaron la embarcación y escaparon hacia una zona de monte cerrado.

La situación escaló poco después, con la llegada de refuerzos al lugar. Según se informó, los efectivos fueron atacados desde ambas márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y también con piedras. En ese contexto, prefectura repelió la agresión de acuerdo con los protocolos vigentes para este tipo de intervenciones en áreas de frontera.

Prefectura secuestró una carga millonaria en Puerto Iguazú Prefectura se tiroteó durante un operativo en Puerto Iguazú Prefectura protagonizó un violento tiroteo en las aguas del norte del país durante un operativo contra el contrabando en Puerto Iguazú. Prefectura Naval Argentina Ante la gravedad del episodio, la Justicia Federal ordenó el repliegue del personal hacia una zona segura. Sin embargo, durante esa maniobra se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya. En ese momento resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros, que fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud de la zona. Fuentes oficiales indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Pese al nivel de violencia registrado durante el procedimiento, prefectura logró resguardar la carga y trasladarla hasta la dependencia local, donde se realizó la requisa correspondiente con la presencia de testigos.