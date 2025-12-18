Video: así fue el momento en el que un hombre sufrió un infarto mientras manejaba en La Plata

Se difundió el video del accidente ocurrido en Plaza Moreno, donde un hombre perdió el control de su vehículo tras sufrir un infarto y terminó sobre el parque.

Este miércoles se conoció el trágico hecho que se vivió en La Plata, después de que un hombre sufriera un infarto mientras manejaba en la zona de la Plaza Moreno. Producto de la descompensación, perdió el control y terminó sobre el parque. Ahora, se conoció el video del accidente, donde atravesó un puesto de comida y casi arrolla a una persona.

En el video de las cámaras de seguridad se puede observar cómo el Peugeot 208 que conducía Juan Martín Lilli, quien sufrió una descompensación y horas más tarde murió, perdió el control del vehículo en la intersección de las calles 14 y 51. Luego de conocerse el trágico siniestro, el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de La Plata difundió el momento donde se puede observar la secuencia completa del hecho.

Las imágenes muestran cómo el hombre pierde el control del vehículo y se sube a la vereda, para luego atravesar un puesto de comidas que se ubica al lado de la Plaza Moreno y terminar sobre el parque.

En medio de esta secuencia, se puede observar cómo impacta contra unas mesas y luego estuvo cerca de atropellar a uno de los empleados del local conocido como “El Pulpito”.