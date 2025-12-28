Presenta:

Video: así fue el intento de robo a un policía en Quilmes que terminó con dos motochorros muertos

El hecho en vísperas de Navidad en Quilmes, cuando un policía fue abordado por una pareja de motochorros y se defendió con su arma reglamentaria.

El policía fue abordado por los motochorros cuando bajaba de su auto.

Este 24 de diciembre se conoció un impactante hecho en Quilmes, después de que un policía fuera víctima de un intento de robo por parte de una pareja de motochorros, donde el oficial terminó asesinando a ambos. Ahora, días más tarde, se difundió el video del momento del intento de robo.

El oficial se encontraba a bordo de su vehículo personal, un Peugeot negro, ubicado en la esquina de San Mauro Castelverde y General Acha, donde estaba por bajarse del auto con las compras navideñas cuando fue interceptado por la pareja.

El video del intento de robo donde murieron los motochorros

Policía mató dos motochorros en Quilmes

Los delincuentes se habrían acercado por separado: el hombre a bordo de la motocicleta y la mujer por la vereda, intentando interceptarlo. En ese contexto, el policía se defendió con su arma reglamentaria, disparando contra ellos.

Según informaron, la mujer falleció en el acto y el hombre quiso escapar, pero murió metros más adelante.

La causa quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Javier Barrera, que ahora deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y analizar la policía actuó en legítima defensa.

