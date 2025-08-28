Un hombre de 85 años fue arrestado por vender ropa hecha con pieles de especies protegidas como el yaguareté y el ñandú.

La mercadería secuestrada en la casa del detenido en Villa Crespo supera los 335 millones de pesos.

En las últimas horas, un hombre de 85 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo por promocionar y vender prendas confeccionadas con pieles de animales silvestres, algunas de ellas pertenecientes a especies en peligro de extinción, como el yaguareté, el ñandú y el zorro.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la causa comenzó a partir de una denuncia recibida por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), que alertaba sobre la venta de productos realizados con las pieles de distintos animales protegidos por leyes nacionales. Precisamente, la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad fue la que detectó una serie de videos publicados en las redes sociales en los cuales el imputado promocionaba la venta de indumentaria confeccionada con partes de fauna silvestre.

Tras las investigaciones, la Ufema, bajo la dirección del Dr. Blas Matías Michienzi, solicitó un allanamiento al local ubicado en la calle Serrano al 800 del barrio de Villa Crespo. Luego, el juez Norberto Circo, titular del Juzgado PCyF 23, emitió la orden de allanamiento en el cual secuestraron cientos de prendas hechas con las pieles de decenas de especies en peligro de extinción.

Mirá el video de las prendas que secuestraron en el local Vendía prendas con pieles de animales en peligro de extinción y lo detuvieron en su casa en Villa Crespo

De qué animales eran las pieles con las que hacían las prendas secuestradas El resultado del allanamiento fue el secuestro de más de 120 prendas, que incluyen tapados, cueros y accesorios confeccionados con las pieles de animales como zorros, nutrias, visones, ñandúes y, lo más grave, un tapado de yaguareté, una especie declarada Monumento Natural Nacional por su condición de vulnerabilidad.