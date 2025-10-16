Van a juicio oral 16 expolicías de Mendoza por el caso Garrido-Baigorria

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) , liderada por el fiscal Alberto Gentili , dio un paso crucial en la causa que investiga la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria , ocurrida en 1990 en Mendoza. Los fiscales requirieron que 16 expolicías provinciales sean llevados a juicio oral , por el expediente que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pedido de elevación a juicio, presentado el pasado 25 de septiembre por Gentili, junto con Fernando Alcaraz —quien está a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza —, recayó sobre el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza , a cargo del juez Marcelo Garnica .

Este requerimiento llega después de que, el 15 de octubre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificara los procesamientos y prisiones preventivas dictadas por el magistrado en agosto de ese año.

La Cámara avaló la investigación, confirmando que la materialidad y la autoría de los hechos están acreditadas con el estándar probatorio necesario para esta etapa.

La lista de expolicías provinciales para quienes el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó el juicio son: Miguel Ángel Barahona Gutiérrez , Sergio Óscar Barrera Romero , Ángel Gustavo Bastías , Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón , Jorge Aníbal Flores Bizaguirre , Rubén Mauricio Funes Gianuzzo , Óscar Orlando Giuliano , Alberto Narciso Gordillo , Felipe Gerardo Machuca , Norberto Ernesto Mercado , Samuel Morales Valladares , Miguel Ángel Muñoz Gil , Manuel Antonio Nañez , Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo .

Todos ellos están señalados como posibles coautores del delito de desaparición forzada de personas.

Los otros tres imputados, entre ellos un exjuez provincial, no fueron requeridos en razón de que anteriormente fueron apartados de este proceso.

El caso histórico en Mendoza

El caso se remonta al 28 de abril de 1990, cuando entre las 15 y las 16, Garrido y Baigorria fueron interceptados por efectivos policiales frente a la Escuela Hogar Eva Perón, en la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, sobre un Fiat 1500 rural, conducido por Garrido.

Ambos fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, donde además se constató que habían sido golpeados.

Este se trató del primer caso de desaparición forzada ocurrido tras el retorno de la democracia que llegó a un tribunal internacional.

El 2 de febrero de 1996, la Corte internacional falló de forma unánime y reconoció responsabilidad por parte del Estado argentino. Desde entonces, el tribunal internacional supervisa el cumplimiento de la sentencia, dado que nunca se investigó a los responsables ni se hallaron los cuerpos o restos de los desaparecidos.

La causa, que inicialmente tramitó en el fuero provincial, pasó a la órbita federal a fines de 2017. El juez Garnica delegó la investigación en 2018 al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alcaraz. La fiscalía, en coordinación con la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC), realizó un exhaustivo análisis documental y testimonial que contó con más de 150 declaraciones, de las que solo 40 fueron declaradas de interés para la causa.