Una sucursal del hipermercado Tadicor cerró por las filtraciones que se produjeron tras la tormenta

Tal y como sucedió con el Casino de Mendoza en la sede de San Martín , la tormenta de Santa Rosa obligó a evacuar y cerrar de manera preventiva el hipermercado Tadicor del mismo departamento, luego de que se registraran graves filtraciones en el techo que provocaron anegamientos en distintos sectores del local.

Videos que circularon en redes sociales muestran cómo el agua caía en cascada desde el techo hacia los pasillos, mientras empleados intentaban contener la situación. Colocaron fuentes para contener el goteo e incluso algunos trabajadores debieron subir al techo para retirar el agua acumulada y evitar mayores daños, según informaron a MDZ .

La noticia luego fue confirmada por el propio hipermercado en sus redes sociales, por intermedio de un comunicado en el que expresaron: “Informamos que hoy la sucursal de San Martín permanecerá cerrada durante este sábado, debido a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias que afectaron la zona".

"La decisión se tomó como medida preventiva para resguardar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. Te pedimos que permanezcas atento a nuestras redes oficiales, donde iremos actualizando toda la información sobre la reapertura", agregaron. Al tiempo que informaron que la sucursal de Las Heras se mantuvo abierta.

El comunicado del hipermercado Tadicor

El episodio en el supermercado se dio en medio de una tormenta que afectó a gran parte de la provincia. En el este mendocino, Defensa Civil registró más de 45 incidentes en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Santa Rosa, con viviendas anegadas, postes caídos y filtraciones de techo. Además de personas evacuadas.

A nivel provincial, el saldo fue de 270 novedades reportadas, con especial impacto en el Valle de Uco, donde Tunuyán concentró la mayor cantidad de casos con 165. Las autoridades mantienen el monitoreo meteorológico en toda la provincia, ya que no se descartan nuevas precipitaciones en las próximas horas.

El Casino de San Martín, también cerrado

La tormenta de Santa Rosa también afectó al Casino de Mendoza Sala Este, ubicado en Tótem Boulevard (calle Miguez y Ruta 50) que sufrió esas filtraciones por la acumulación de agua en el techo y también en el interior. Algunas personas se encontraban en su interior jugando al momento en el que se decidió clausurarlo y evacuarlos, cerca del mediodía.

Luego, aproximadamente a las 15 de este sábado, desde la cuenta oficial del casino emitieron un comunicado anunciando: "La sala permanecerá cerrada por contingencias climáticas". También el propio complejo emitió el suyo. El riesgo evaluado giraba en torno a la posibilidad de que el cableado de las maquinarias entre en contacto con el agua y genere una descarga.

La tormenta también afectó al recientemente inaugurado Tótem Hotel Spa, en el mismo espacio comercial y recreativo de la zona este. Lo que llama la atención por la vulnerabilidad de nueva infraestructura. Fueron suspendidas todas las actividades extras al funcionamiento del hotel, aunque continuaron tomando reservas.