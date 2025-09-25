Una pareja fue detenida tras amenazar a punta de pistola a vecinos en Guaymallén

Dos personas terminaron detenidas tras amenazar armados a un vecino en el departamento de Guaymallén. La pareja tenía en su poder dos bolsas de marihuana.

Una pareja fue detenida en Guaymallén luego de amenazar a un vecino a punta de pistola. Los efectivos que intervinieron encontraron que los detenidos tenían en su posición bolsas de marihuana y el arma de fuego utilizada en el delito.

La víctima de las amenazas dio alertó sobre el violento hecho al servicio de emergencias 911, que dieron aviso al personal de la Comisaria Novena.

La detención de la pareja se efectuó cerca de las 20 por medio de un patrullaje preventivo en el cruce de la calle Silvano Rodríguez con el carril Urquiza, en el distrito de Villa Nueva, Guaymallén.