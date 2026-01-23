Una nena de 10 años lucha por su vida tras ser apuñalada por un femicida que había salido en libertad condicional

Un aberrante suceso ocurrió en la provincia de San Luis . Se trata de una nena de 10 años, que se encuentra grave en el hospital luego de haber sido apuñalada en el cuello por un femicida condenado a prisión perpetua cuando éste intentó robarle. El hombre estaba bajo libertad condicional.

El episodio tuvo lugar este martes al mediodía, en una casa ubicada en el paraje Los Peros, a unos seis kilómetros de la localidad de Santa Rosa del Conlara. De acuerdo a lo informado, la madre había salido a hacer las compras, por lo que la niña se encontraba sola en su casa.

Fue en ese momento que el femicida , identificado como Diego Domingo Ponce, llegó a la vivienda. Comenzó a dialogar con la víctima y le contó que estaba buscando trabajo. Asimismo, le pidió si le podía dar un vaso de agua, una estrategia que, de acuerdo con el fiscal, le permitió confirmar que no había adultos en la casa.

Cuando la nena se dio vuelta, Ponce la tomó del cuello y la llevó por la fuerza hacia el interior del domicilio. Allí, la hirió con un arma blanca y le exigió que le diera dinero. Aterrada, la víctima le entregó $900.000 y 100 dólares.

Aún así, el atacante volvió a agredirla con un puntazo en la parte baja del cuello. Para evitar que continuara el ataque, la nena se quedó inmóvil y fingió estar muerta. Ante esa situación, el agresor escapó del lugar en bicicleta.

Pese a las graves heridas, la nena logró comunicarse con su mamá mediante una videollamada. La mujer regresó de inmediato y la trasladó al hospital local de Santa Rosa del Conlara. Allí lograron estabilizarla y, por la complejidad del cuadro, fue derivada primero a un centro de mayor complejidad en Villa de Merlo y luego a un sanatorio de Córdoba, donde fue operada y permanece internada por lesiones profundas en la garganta.

La secuencia quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad externas. Por ello, vecinos difundieron imágenes del sospechoso y esa información fue clave para la investigación.

El agresor intentó desvincularse del hecho: cometió un femicidio en 2002

Horas más tarde, Ponce se presentó en una comisaría e intentó desvincularse del hecho. Sin embargo, el juez de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Pinto, avaló la imputación por “robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa en grado de tentativa” y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Además, en un allanamiento, la Policía secuestró la bicicleta, una mochila y un cutter que será sometido a pericias.

El caso generó conmoción al conocerse que Ponce había sido condenado a prisión perpetua por el crimen de su pareja en 2002 y que había obtenido la libertad condicional en octubre de 2025. El fiscal, en tanto, pidió la revocación de ese beneficio y sostuvo que hubo una intención directa de matar.