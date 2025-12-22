Presenta:

Una mujer sufrió lesiones de gravedad tras un impactante accidente vial en Guaymallén

El accidente vial tuvo lugar este lunes por la tarde, cuando una motociclista fue embestida por una camioneta y luego atropellada por un camión.

El siniestro se registró en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza.

Un grave accidente vial se registró en la tarde de este lunes en el departamento de Guaymallén, cuando una mujer que circulaba en motocicleta resultó con lesiones de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19.15 en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza. En el hecho se vieron involucrados una camioneta Toyota Rav 4, un camión y una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc.

Según la información oficial, la camioneta circulaba por Manuela Pedraza en sentido norte-sur y, al girar hacia el este por Bandera de los Andes, colisionó con la motocicleta que se desplazaba por esa arteria en dirección este-oeste. Como consecuencia del impacto, la moto perdió el dominio y terminó chocando contra un cesto de basura, quedando sobre la vereda sur.

Cómo fue el impactante siniestro en Guaymallén

Producto de la colisión, la conductora de la motocicleta salió despedida y quedó tendida sobre la calzada de Bandera de los Andes. En ese momento, un camión que transitaba por el lugar intentó esquivarla, pero terminó aplastando su miembro inferior derecho.

La mujer que sufrió el accidente vial se trasladaba en una motocicleta.

La mujer fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que la diagnosticó con politraumatismo grave por accidente vial y dispuso su traslado inmediato al Hospital Central para una atención de mayor complejidad.

