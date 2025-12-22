Accidente en Guaymallén: un policía terminó con la pierna fracturada tras perder el control

El accidente ocurrió entre la Costanera y la calle Godoy Cruz en Guaymallén. La víctima debió ser hospitalizada al sufrir una fractura expuesta en su pierna.

El conductor de una motocicleta protagonizó un fuerte accidente en la mañana de este lunes dentro de los límites del departamento de Guaymallén. Concretamente, el siniestro se había generado cuando el motociclista perdió el control del rodado. Como resultado terminó hospitalizado con una fractura expuesta en su pierna izquierda.

El hombre es policía y acababa de salir de su turno como parte de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) de Las Heras.

Ocurrió a pocos minutos de las 6.30 en el cruce de la Costanera con la calle Godoy Cruz. Según la reconstrucción del siniestro, el conductor de la motocicleta, una Yamaha YBR 125, circulaba de sur a norte cuando perdió el dominio del vehículo al intentar entrar en la calle guayamallina.

Las consecuencias del accidente Así, el motociclista terminó cayendo fuertemente sobre la carpeta asfáltica, por lo que terminó sufriendo una fractura expuesta en su pierna izquierda, una luxación en la pierna derecha y un traumatismo craneoencefálico.