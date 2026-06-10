Una menor presa por asesinar a su novio habría subido videos a Tiktok burlandose: la denuncia de la familia

A más de seis meses del asesinato de Santiago Nahuel López Monte , su familia denunció públicamente que la expareja de la víctima, una joven de 17 años detenida, realiza transmisiones en vivo en las que se jacta del homicidio. Tamara López, hermana del fallecido, manifestó su indignación al señalar que la menor imputada “hace vivos riéndose de haberlo matado".

La familiar de López Monte expresó su rechazo en una entrevista radial con Política del Sur. Allí, Tamara explicó: "Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. Ni siquiera tiene remordimiento, se jacta a través de las redes".

Además, dio detalles del estado de la causa a más de medio año del hecho. "Hace poco el fiscal Colazo elevó la causa para que se pueda tener una fecha de juicio, pero hasta ahora todavía no tenemos respuesta", explicó.

El hecho ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025 en Lanús. En un principio, la adolescente intentó desviar la investigación asegurando a la Policía que Santiago se había herido accidentalmente con una reja. Sin embargo, la autopsia fue determinante: el cuerpo presentaba dos heridas cortopunzantes en el pecho compatibles con un ataque con arma blanca.

Tras el asesinato, la sospechosa huyó y fue detenida dos días después en La Matanza , donde se encontraba escondida. Actualmente, el fiscal Colazo ha elevado la causa a juicio, pero la familia aún espera que se fije una fecha para el inicio del proceso.

Tamara también reveló un historial de violencia previa en la relación: "Ella ya había venido a amenazar a toda la familia. Mi hermano aparecía golpeado y decía que era por la moto". Además, sumó que amigos de la víctima también habrían declarado que Nicole ya lo había apuñalado una vez en la mano.

Los planteos de la familia en la investigación

Por otro lado, la querella apunta a que todavía existen puntos oscuros en la investigación. Denuncian que el teléfono celular de la acusada aún no ha sido analizado y sospechan de la participación de terceros, ya que Nicole llamó a su padre y hermano antes que a una ambulancia.

Además, se señalaron irregularidades en la escena del crimen, debido a que el personal médico que asistió al joven notó que no había sangre en el lugar donde fue hallado el cuerpo.