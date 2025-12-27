Una jubilada de 83 años murió tras descompensarse en un hipermercado

La mujer se desvaneció mientras hacía compras en un hipermercado de Tolosa. Personal del SAME constató el deceso y confirmó que fue por muerte natural.

Una mujer de 83 años murió este viernes por la noche luego de sufrir una descompensación mientras realizaba compras en un hipermercado de La Plata. El hecho ocurrió en el local “Chango Más”, ubicado sobre Camino Centenario y calle 513, en la localidad de Tolosa.

Según informaron fuentes policiales, la jubilada se encontraba en el sector de congelados, en el pasillo 7, cuando se desmayó de forma repentina, cayó al suelo y comenzó a convulsionar ante la mirada de otros clientes y empleados del comercio.

Tras algunos instantes, la mujer dejó de reaccionar y perdió el pulso. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales intentaron asistirla, pero finalmente constataron su fallecimiento en el lugar.

Muerte en un hipermercado La víctima fue identificada como Alicia Bonessi, domiciliada en la ciudad de Ensenada. Al momento del episodio estaba acompañada por su hija, de 53 años, quien señaló que su madre padecía hipertensión arterial, sobrepeso y contaba con seguimiento médico permanente.

Posteriormente, se hizo presente en el hipermercado la médica de cabecera de la mujer, quien certificó que la muerte se produjo por causas naturales. Cumplidas las actuaciones correspondientes, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.