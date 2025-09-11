Una discusión vecinal en Rosario terminó con un joven herido tras recibir un disparo

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio Las Delicias, en la ciudad de Rosario . Un joven de 29 años grabó a su vecino mientras tenían una discusión y en el video se observa cómo este le apunta con una carabina y luego le dispara.

El disparo , realizado con una carabina calibre 22, hirió a Omar V., identificado como la víctima, quien debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí permanece en estado delicado tras recibir un balazo en el abdomen.

El momento en el que un joven recibe un disparo de su vecino tras una discusión.

El presunto agresor, identificado como Pedro D. M., de 75 años, fue detenido por las autoridades. Su accionar quedó registrado por el teléfono de la víctima.

Según la investigación a cargo del fiscal Franco Tassini, del Ministerio Público de la Acusación, ambos vecinos mantenían discusiones desde hacía varios meses por distintos problemas de convivencia.

En el episodio que terminó con el joven herido, todo comenzó después de que este arrojara dos piedras contra la casa de su vecino. De acuerdo con los testimonios de la Policía de Rosario, fue entonces cuando el hombre de 75 años salió armado y disparó.

"Está disparando con esa arma", se escucha decir a Omar en primer lugar, quien tras ser herido agrega: "El viejo me disparó, llamen a una ambulancia". Según relató su madre, el detenido "tiene problemas con toda la cuadra", en declaraciones al Canal 3.

Por su parte, la esposa del acusado señaló: "Desde que (Omar) tiene el auto, empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra".