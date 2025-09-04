Detuvieron a una mujer en Rosario porque habría organizado una balacera contra su propia casa

Norma Acosta, una mujer que denunció haber sufrido una balacera en su casa en el barrio Tablada, Rosario , fue detenida en las últimas horas. El fiscal Pablo Socca, quien solicitó la aprehensión, sospecha que la mujer habría organizado el ataque.

El caso se remonta al 7 de mayo, en Larguía al 3400, zona sur de Rosario . Norma Acosta ya había denunciado en varias oportunidades a bandas vinculadas con el narcotráfico y policías por connivencia con el delito. Tres meses antes de ese ataque, había realizado una presentación por corrupción policial y desde entonces recibió amenazas.

Por la balacera , están imputados Nicolás R. (18 años) y a Ignacio Leonel N. (17 años) quien, por su edad, quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Sin embargo, el fiscal Socca encontró inconsistencias entre la declaración de la víctima de la balacera y las evidencias que había recolectado. Ella decía que los agresores iban en un Volkswagen Voyage blanco, mientras que los registros mostraban a dos tiratiros en bicicleta.

Ante la sospecha de que su exposición tuviera por finalidad desviar la causa, Socca la allanó y secuestró su teléfono por posible falso testimonio.

Qué hipótesis sostienen las investigaciones

Según lo que plantearon los investigadores, Acosta habría organizado la balacera contra su propia casa, con la participación de integrantes de la barrabrava de Newell's Old Boys, para incriminar a la policía.

Los jóvenes delincuentes habían recibido el encargo de balear la casa de Acosta por parte de Nahuel “Monta” Depetris, un presunto integrante de la banda que habría actuado como supuesto organizador del hecho.

Acosta fue apresada durante un procedimiento judicial en el mismo domicilio en el que se denunció la balacera, pero también se hicieron tres procedimientos en otras residencias los que se incautó material probatorio.

La mujer enfrentará cargos como ideóloga de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de y por falso testimonio, según informó La Capital.

También se le agregará el cargo por amenazas calificadas contra funcionarios públicos, ya que que habría amenazado de muerte al personal de Asuntos Internos.