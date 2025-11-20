Una cámara lo detectó a bordo de una moto robada y fue detenido con un arma de fuego en Las Heras

El sospechoso fue delatado por el sistema de reconocimiento de patentes de una cámara policial. Al secuestro de la moto robada se sumó el hallazgo de un arma.

El arma de fuego y la moto robada, el secuestro en el procedimiento policial en Las Heras.

Un malviviente fue detenido armado y a bordo de una moto robada la tarde de este jueves en Las Heras. El sujeto, de 21 años, fue delatado por una cámara de seguridad policial, la cuales alertó sobre la presencia del vehículo que había sido denunciado como sustraído.

Todo comenzó alrededor de las 14.30, cuando el Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó, a través la tecnología de reconocimiento de patentes, una Honda Wave roja cuyo dominio figuraba con pedido de secuestro, en el marco de una investigación por robo agravado.

Frente a eso, se activó una alerta y se irradió por frecuencia policial la novedad. A los pocos minutos, efectivos de la Guardia Motorizada que estaban verificando otra situación en el cruce de calle Democracia y callejón Morales, observaron que la motocicleta solicitada por la Justicia pasó frente a ellos.

El hallazgo del arma de fuego Acto seguido, salieron tras el vehículo y le frenaron el paso al conductor, identificado como Tomás Andrés Duarte Cardozo, quien fue sometido al palpado de seguridad y terminó complicando aún más su situación: los policías descubrieron que dentro de un bolso negro llevaba una pistola calibre 22.

A raíz de ese hallazgo y , quedó aprehendido de inmediato.