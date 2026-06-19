Una cámara con lector de patentes detectó un auto robado y fue recuperado en Las Heras

Un auto robado fue recuperado la tarde del jueves en Las Heras tras ser detectado por una cámara de seguridad con lector de patentes. El vehículo, que tenía pedido de secuestro , pudo ser secuestrado en medio de un operativo de seguimiento. Quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó cerca de las 14.40, cuando el sistema ANPR detectó la circulación de un Volkswagen Gol que registraba un pedido de secuestro vigente en una causa por robo simple.

La alerta se activó cuando el vehículo pasó por la intersección de Boulogne Sur Mer y Cipolletti , donde el lector automático de patentes identificó la irregularidad y emitió el aviso correspondiente.

A partir de ese momento, operadores del CEO iniciaron un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos sectores del departamento.

Con la información aportada por el sistema de monitoreo, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) montaron un operativo para localizar el rodado.

Minutos después, los uniformados lograron interceptarlo en la intersección de calles San Martín e Independencia, donde identificaron a la conductora, una mujer de 52 años.

Durante el procedimiento se constató que el automóvil era el mismo que registraba el pedido de secuestro vigente, por lo que fue incautado por disposición judicial.

Finalmente, el Volkswagen Gol fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que el vehículo se encontraba circulando por Las Heras.