Un violento choque frontal entre dos vehículos dejó a una mujer gravemente herida en Maipú

El choque se produjo en la intersección de Variante Palmira y Ruta 60 y generó un amplio operativo para rescatar a una mujer que resulto gravemente herida.

Una mujer resultó gravemente herida tras un choque frontal entre un Peugeot 504 y una camioneta Volkswagen ocurrido en horas de la noche en Maipú. La víctima viajaba en la camioneta y tras el choque quedó atrapada dentro del habitáculo, por lo que debió ser rescatada y asistida por personal médico.

De acuerdo con información policial, el choque ocurrió a las 20 en la intersección de Variante Palmira y la Ruta Provincial 60, en jurisdicción de la Comisaría 61. El siniestro fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre una colisión frontal entre dos vehículos y la presencia de personas lesionadas que intentaban salir de los rodados.

El estado de los autos tras el violento choque. A partir del aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y agentes de Tránsito Municipal, quienes trabajaron para asistir a los ocupantes y asegurar la zona.

Una mujer herida Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba en el Volkswagen quedó atrapada dentro del vehículo y tuvo que ser rescatada debido a la gravedad de las lesiones. Luego recibió asistencia médica en el lugar.

Por la magnitud del choque y el estado de la víctima, se dispuso además el desplazamiento de ambulancias adicionales para reforzar la atención de los heridos.