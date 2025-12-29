Un taxista derribó un poste en San Telmo: tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la Avenida Paseo Colón. Según se informó, el taxista se puso agresivo, se negaba a ser identificado.

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se ve cómo un taxista, que manejaba a toda velocidad, derribó un poste de luz en el barrio porteño de San Telmo. Tras realizarle el control de alcoholemia, se comprobó que tenía 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la Avenida Paseo Colón, entre Independencia y Humberto Primo. Efectivos de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar de los hechos y encontraron al taxi Peugeot 408 sobre la dársena del Metrobús Sur.

Mirá el video del taxista Taxista San Telmo Allí se encontraron al conductor de 51 años, quien, según transcendió, se puso agresivo, se negaba a ser identificado y fue demorado. Debido a esto, la fiscalía de Flagrancia Este ordenó la convocatoria a personal de Tránsito para la realización del test de alcoholemia.