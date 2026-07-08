Un "relato salvaje" en Mendoza: amenazó con poner una bomba en el Polo Judicial porque no lo atendían

El hombre deseaba realizar una consulta sobre una medida pendiente. Ante la tardanza en la atención, amenazó con poner una bomba y luego se retiró.

La amenaza de bomba se registró en el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), que funciona en el Polo Judicial Penal. (Foto ilustrativa)

Un hombre, de 47 años, amenazó en la tarde de este miércoles con poner una bomba en el Polo Judicial Penal de la Ciudad de Mendoza. Al parecer, el sujeto se ofuscó por la tardanza en la atención. Tras la temeraria advertencia, se montó un importante operativo y el sospechoso se retiró del lugar. Pese a eso, fue identificado.

El episodio ocurrió cerca de las 17 en el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicado sobre calle Atahualpa Yupanqui, donde funciona, entre otras dependencias, la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

De acuerdo con la información policial, el hombre se presentó en el lugar para realizar un trámite vinculado con una medida judicial pendiente que pesaba sobre él. Sin embargo, al no ser atendido en el momento, se ofuscó y lanzó una amenaza en voz alta.

Activaron el protocolo por amenaza de bomba De acuerdo con el procedimiento policial, el sujeto expresó que "tendría que colocar una bomba para que lo atiendan". Tras esos dichos, ingresó a uno de los baños públicos y luego abandonó el edificio antes del arribo de los efectivos.

A raíz de la amenaza, se le dio intervención a una ayudante fiscal de turno, que dispuso la inmediata activación del protocolo previsto para este tipo de situaciones y ordenó la intervención de personal especializado.