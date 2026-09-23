Un obrero se clavó un hierro en la espalda mientras trabajaba en una obra en Luján de Cuyo

El obrero, de 26 años, resultó lesionado luego de que un compañero le cayera encima. Tuvo que ser hospitalizado e intervenido.

Un obrero se clavó un hierro en la espalda la tarde de este miércoles mientras trabajaba en una obra en construcción en Luján de Cuyo. El trabajador, de 26 años, sufrió el accidente luego de que un compañero le cayó encima. A raíz de las heridas sufridas, fue trasladado a un nosocomio para ser intervenido.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14 en una obra ubicada sobre calle Terrada al 4.100 y fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre la caída de un joven mientras trabajaba en ese lugar.

El accidente laboral en Luján de Cuyo A la escena se dirigieron efectivos policiales, quienes establecieron que otro de los obreros, de 29 años, realizaba arreglos en unos medidores cuando, por razones que se intentan establecer, perdió el equilibrio y precipitó desde altura sobre la víctima.

Como consecuencia del impacto, el joven trabajador cayó sobre unos hierros y uno de los cuales le atravesó la espalda, provocándole lesiones que alertaron a sus compañeros.

El trabajador fue asistido rápidamente en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego trasladado al Hospital Italiano. Allí fue examinado por un médico de la Guardia, quien constató que se encontraba estable y dispuso su ingreso al Quirófano.