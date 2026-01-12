Un nuevo operativo contra las caravanas "stunt": secuestraron más de 40 motos y detuvieron conductores

Un operativo aplicado este domingo en distintos puntos de Guaymallén, para frenar maniobras de la movida "stunt", terminó con varios vehículos recuperados y conductores aprehendidos.

La gran cantidad de motos secuestradas en el Gran Mendoza a partir de este operativo.

En un nuevo operativo contra la movida stunt se secuestraron 41 motos y se detuvieron varios conductores. El accionar policial tuvo lugar el domingo en diferentes puntos de Guaymallén. Participó la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), el Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) y personal de la Policía Vial, con el soporte del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El principal puesto de control se estableció sobre las 19 en sectores del barrio Paraguay, además de realizarse patrullajes dinámicos en las intersecciones de Lamadrid y Acceso Sur, calle Tirasso, y Godoy Cruz y Tirasso.

Motos-980x551 Más motos secuestradas durante el operativo. El resultado del operativo Como resultado del despliegue, las autoridades identificaron a 169 personas y registraron 75 motocicletas y 78 automóviles. El balance final incluyó la detención de cinco personas y el secuestro de 41 motocicletas por diversas irregularidades.

Durante el despliegue policial se labraron 45 actas por infracciones, se retuvieron tres licencias de conducir y se detectaron cinco casos de alcoholemia positiva. También personal de la UMAR detuvo a dos personas que intentaron eludir un control en motocicleta; tras la verificación, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto agravado.

PORTADA-MOTOS-1200x900 Otra gran cantidad de motos retenidas. Otro conductor fue detenido cuando el sistema de alertas del CEO facilitó la recuperación de una moto que había sido sustraída recientemente y más intervenciones permitieron detectar una motocicleta con pedido de secuestro por hurto simple y un rodado con las numeraciones de motor y cuadro suprimidas.