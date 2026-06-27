Un motociclista sufrió una caída en una travesía de enduro y debió ser rescatado

El motociclista sufrió el accidente cerca del mediodía en el Cerro Vizcacha. Personal de la Patrulla de Rescate tuvo que montar un operativo de rescate.

Un motociclista de 56 años fue rescatado este sábado por la tarde por personal de la Patrulla de Rescate luego de sufrir una caída mientras realizaba una travesía de enduro en la zona de Tres Quebradas, camino al Cerro Vizcacha, en Las Heras. El hombre sufrió una lesión que le impidió continuar por sus propios medios.

Cómo fue el operativo de rescate del motociclista De acuerdo al reporte policial, el operativo se inició cerca de las 12:30, tras el llamado de uno de los compañeros de recorrido, quien alertó sobre la situación y solicitó asistencia para evacuar al motociclista.