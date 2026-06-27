Un motociclista sufrió una caída en una travesía de enduro y debió ser rescatado
El motociclista sufrió el accidente cerca del mediodía en el Cerro Vizcacha. Personal de la Patrulla de Rescate tuvo que montar un operativo de rescate.
Un motociclista de 56 años fue rescatado este sábado por la tarde por personal de la Patrulla de Rescate luego de sufrir una caída mientras realizaba una travesía de enduro en la zona de Tres Quebradas, camino al Cerro Vizcacha, en Las Heras. El hombre sufrió una lesión que le impidió continuar por sus propios medios.
Cómo fue el operativo de rescate del motociclista
De acuerdo al reporte policial, el operativo se inició cerca de las 12:30, tras el llamado de uno de los compañeros de recorrido, quien alertó sobre la situación y solicitó asistencia para evacuar al motociclista.
Tres efectivos de la Patrulla de Rescate se desplazaron hasta el lugar, donde brindaron las primeras asistencias al hombre, quien presentaba lesiones en una de sus rodillas. Tras asistirlo, los efectivos procedieron a realizar la evacuación del sujeto hasta la Ruta Provincial 13, completando el procedimiento sin inconvenientes.