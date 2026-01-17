Un motociclista murió tras un violento choque en el Acceso Este

El siniestro se produjo en la Lateral Norte, a la altura de Chacabuco. La víctima falleció en el lugar tras ser examinada por el SEC.

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en el departamento de Guaymallén dejó como saldo una víctima fatal. El hecho se registró a las 2.53 en la Lateral Norte del Acceso Este, a la altura de calle Chacabuco.

Un llamado al 911 alertó por un motociclista gravemente lesionado tras una colisión entre un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Honda 150 cc.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el vehículo mayor, conducido por Gonzalo Sosa, de 24 años, circulaba de este a oeste por la Lateral Norte del Acceso Este cuando, por razones que aún se investigan y tratan de establecer, impactó contra la motocicleta conducida por Leandro Videla, de 21 años.

Como consecuencia del impacto, el joven motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad. Minutos más tarde se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo examinó a la víctima y constató su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con un registro de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.