El caso del presunto abusador que perdió sus beneficios por tomar una cerveza: tenía domiciliaria y salidas

A mediados de 2023, un peón rural fue detenido en el departamento de Junín , a raíz de la denuncia por la violación de su sobrina menor de edad. Luego de pasar un año en prisión, el presunto abusador accedió a la detención domiciliaria y a salidas laborales . No obstante, recientemente le revocaron los beneficios por un insólito motivo.

Fuentes judiciales indicaron que esta semana el juez Darío Dal Dosso decidió retirarle la domiciliaria al sospechoso, de 38 años, a raíz del pedido que formuló el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, de la Tercera Circunscripción Judicial, Federico Bergamín .

La razón por la que se ordenó que el acusado regresara a un penal provincial, fue a partir de una denuncia realizada por un vecino suyo, con quien protagonizó una pelea el pasado 21 de diciembre. En esa oportunidad, sostiene la presentación judicial, el sindicado agresor sexual fue visto tomando una cerveza en la vereda de un quiosco, ubicado a varias cuadras de su vivienda del Este provincial .

Al tomar conocimiento sobre esa situación, el magistrado interviniente entendió que se trató de una clara violación de las pautas de comportamiento establecidas para el mantenimiento de la detención domiciliaria . Por ende, se le revocaron los beneficios previamente otorgados en diferentes instancias de la investigación.

El sospechoso del caso de abuso sexual fue capturado a fines de septiembre de 2023 y, al mes siguiente, la defensa solicitó un control jurisdiccional con el que buscó acceder a la detención domiciliaria, aunque el requerimiento fue rechazado por el juez Ricardo Schulz .

Posteriormente, el 11 de noviembre de ese año, el mismo magistrado le dictó la prisión preventiva, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF), estableciendo que permaneciera en la cárcel mientras avanzaba la investigación en su contra.

Más allá de eso, desde la defensa del sospechoso insistían con su inocencia, por lo que solicitaron el cese de la prisión preventiva el 7 de marzo de 2024, recibiendo una negativa por parte del juez Schulz.

image El acusado por abuso sexual enfrentó múltiples audiencias en los Tribunales de la Zona Este. Gentileza.

Finalmente, en octubre de ese año, el magistrado terminó decidiendo que estaban dadas las condiciones para que el hombre cumpliera la medida cautelar en su domicilio.

Meses después, el 21 de enero de 2025, la Justicia volvió a darle la derecha a la defensa del hombre denunciado por la violación y le permitió acceder a las salidas laborales. De esa forma, el imputado podía moverse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, de lunes a viernes en dos turnos: entre las 8 y 11 y también de 16 a 20.

Así, la causa fue elevada a juicio oral semanas atrás, en diciembre, por lo que se espera que el hombre enfrente el debate en el transcurso de este año. Sin embargo, al perder sus beneficios, deberá esperar por el proceso en una cárcel de la provincia.

La denuncia de abuso sexual

De acuerdo con teoría oficial del caso, los hechos se produjeron entre 2014 y 2015 cuando la denunciante tenía entre 9 y 10 años de edad y vivía en el departamento de Junín.

En una oportunidad, su tío la llevó hasta una finca que estaba ubicada detrás de su casa y le mostró en su celular un video pornográfico. Mientras la niña era obligada a ver esas imágenes, le dijo "te quiero así", surge de la presentación judicial.

Acto seguido, sostiene la reconstrucción, la tomó de un brazo por la fuerza, la acercó a su cuerpo y le bajó los pantalones y la ropa interior. Acto seguido, la accedió carnalmente y, al cabo de unos instantes, la pequeña lo empujó y salió corriendo para escapar del sindicado abusador.

La denuncia fue radicada varios años después, de 2023, cuando la sobrina del sospechoso alcanzó la mayoría de edad. A raíz de eso, se ordenó la captura del hombre, quien fue detenido e imputado por corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.