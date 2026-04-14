"Un llamado telefónico hubiese salvado a Maradona": la dura sentencia de Fernando Burlando

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Burlando: “Un llamado telefónico lo hubiese salvado a Diego”

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, habló con MDZ y adelantó cómo continuará el proceso en los próximos días. “Creo que el jueves van a ser todas audiencias testimoniales”, señaló, y explicó que el objetivo será reconstruir en detalle lo ocurrido: “Vamos a arrancar con la recreación de toda la historia”.

Video: Burlando habló con MDZ

Burlando con MDZ MDZ - Nicolás Edwin

El abogado también se mostró confiado respecto al resultado del juicio. “Sí, estoy convencido de que va a haber justicia. Tengo mucha fe y confianza”, afirmó. En cuanto al estado de las hijas de Maradona, aseguró que “Dalma y Gianinna están tranquilas”.

“Un llamado telefónico lo hubiese salvado a Diego”, sostuvo, al insistir en que hubo omisiones que podrían haber evitado el fatal desenlace.