Un kiosquero baleó a un delincuente en la cara durante un violento asalto: "Era él o yo"

Un violento episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Alta Gracia en la madrugada del domingo, cuando un kiosquero se defendió de un intento de asalto y terminó baleando al delincuente en su propio local. El comerciante, que abrió el negocio hace dos semanas, rompió el silencio y relató el dramático momento que vivió junto a su pareja.

“Fue una situación fea que no se la deseo a nadie. Uno lo único que hace es trabajar”, expresó Nicolás, todavía conmocionado por lo ocurrido. Según contó, el hecho se desencadenó cerca de las 4 de la mañana del domingo, cuando el asaltante ingresó repentinamente al comercio y lo abordó de manera directa.

“Entró y fue derecho hacia mí. Me agarró del brazo y me llevó hasta la caja. Todo pasó en 15 segundos”, describió. En ese instante, el ladrón comenzó a exigirle dinero de forma insistente: “Me decía ‘dame la plata, dame la plata’. Yo le repetía que no tenía, que se fuera”.

La situación se volvió aún más peligrosa cuando el agresor sacó un arma blanca en medio del forcejeo. “Tenía un objeto punzante, lo sacó en un segundo y me apuñaló”, relató el comerciante. Ese ataque, según explicó, fue el punto de quiebre que lo llevó a reaccionar.

“Cuando me pega el puntazo, ahí saco la pistola y disparo. Sentí miedo, pensé que me podía matar”, sostuvo Nicolás en diálogo con el noticiero de Canal El Doce de Córdoba. Y agregó una frase que resume la tensión del momento: “Era él o yo”.

El kiosquero también hizo referencia al impacto emocional que atravesó en esos segundos. “En ese momento pensé en mi familia. Tengo tres hijos y mi mujer. Si me daba otra puñalada, no sé qué pasaba”, señaló.

Delincuente herido e internado

Tras el disparo, el asaltante cayó herido y fue trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde permanece internado. Según se supo, el comerciante por ahora no fue imputado y su abogado sostiene que actuó en un claro contexto de legítima defensa.

“Estoy mal, porque es algo muy fuerte, pero también estoy tranquilo por cómo actué”, dijo Nicolás. “Pude mantener la calma dentro de todo y reaccionar en un momento límite”, agregó. Además, remarcó: “Hace dos semanas y media que abrimos. Somos laburantes, estamos intentando progresar”.

En tanto, también manifestó preocupación por el estado de salud del agresor. “De todo corazón espero que esté bien. No le deseo el mal a nadie”, afirmó. Y cerró con una reflexión: “No me arrepiento de lo que hice, pero ojalá nunca hubiera pasado”.

La causa continúa bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y confirmar si se encuadra en legítima defensa.