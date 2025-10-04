Un joven que nadaba alcoholizado en El Carrizal se ahogó y fue rescatado

El joven que nadaba en el reconocido dique tuvo que ser asistido por personal policial. Logró recuperar el conocimiento pero aguardan por la asistencia médica.

El joven nadaba en una de las zonas de El Carrizal (imagen ilustrativa)

Un joven de 20 años, aparentemente alcoholizado, se ahogó mientras nadaba en el dique El Carrizal, este sábado al mediodía. Ante los pedidos de auxilio, acudió al lugar personal policía e inmediatamente comenzaron las tareas de reanimación.

Fuertes policiales indicaron que, en un principio, el joven no respondía al trabajo de reanimación. Sin embargo, luego se supo que recuperó el conocimiento y está estable, aunque mantiene el pulso débil y respira con dificultad.

Al lugar se desplaza una unidad del Servicio Coordinado de Emergencia.

Las mismas fuentes indican que se trataría de una persona oriunda de la provincia de La Rioja.