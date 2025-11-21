Un hombre se hizo una cirugía dental en una clínica privada de Belgrano y murió: detuvieron a dos cirujanos

Un hombre de 64 años falleció luego de someterse a un procedimiento dental en una clínica privada del barrio porteño de Belgrano . Dos médicos fueron detenidos y el consultorio quedó clausurado por orden judicial mientras avanza una causa por homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Berlini , de 64, quien se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes.

Según fuentes citadas por Noticias Argentinas, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la mañana, Berlini asistió a la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2500, en el barrio porteño de Belgrano, para la colocación de un implante dental.

Durante el procedimiento, llevado a cabo por un cirujano maxilofacial y un cirujano plástico, se produjo una situación inesperada. De acuerdo con la reconstrucción del caso, al finalizar la intervención Berlini no recuperó la conciencia.

Ante la falta de respuesta, ambos profesionales, de 47 y 57 años, realizaron maniobras de reanimación, sin éxito. Posteriormente, los médicos dieron aviso al SAME, que arribó al consultorio alrededor de las 16.40 y constató el fallecimiento del paciente.

La intervención de la Policía de la Ciudad

Tras el fallecimiento del paciente, se dio intervención a la Policía de la Ciudad, que al llegar al lugar encontró a Berlini recostado en la sala quirúrgica. Según los primeros reportes, no había signos de violencia ni desorden en el ambiente.

Los investigadores se comunicaron de inmediato con los familiares del fallecido. La hermana de Berlini informó que no tenía enfermedades de base conocidas y que gozaba de buen estado de salud previo al procedimiento odontológico. Asimismo, denunció que los médicos quisieron ocultarles lo que ocurrió.

Quiénes son los médicos detenidos por el fallecimiento del hombre

De acuerdo con las primeras informaciones, la clínica es propiedad del cirujano plástico Marcelo Fernando Robles. En tanto, el médico cirujano José Miguel Galeano alquiló el espacio para llevar adelante la intervención. Tras la muerte de Berlini, ambos fueron detenidos mientras se investiga si se trató de mala praxis.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59, encabezada por la fiscal Laura Belloqui. Tras recibir el informe preliminar de la Policía y los datos aportados por el SAME, la fiscal dispuso la detención de los dos médicos que participaron de la intervención.

Además, se ordenó el secuestro de las credenciales profesionales de los detenidos y de toda la documentación médica vinculada al paciente, incluida su historia clínica. También se instruyó el traslado del cuerpo al servicio de autopsias.