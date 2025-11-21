Capturaron a dos de los sospechosos que golpearon brutalmente a un joven durante un partido de fútbol

Se trata de J. Alegre (17), quien protagonizó la pelea, y su hermano César Alegre (29), quien amenazó a las personas que estaban en la cancha para que no se metieran a separar.

Un violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Merlo, donde, durante un partido de fútbol, un adoslecente de 17 años golpeó a otro menor hasta dejarlo inconsciente. En las últimas horas, dos de los sospechosos fueron detenidos, mientras que un tercero se encuentra prófugo.

Durante un allanamiento llevado a cabo en un domicilio de la calle Iberá 4430, los efectivos detuvieron a dos de los tres hermanos que fueron imputados por la salvaje golpiza. Se trata de J. Alegre (17), quien protagonizó la pelea, y su hermano César Alegre (29), quien amenazó a las personas que estaban en la cancha para que no se metieran a separar.

Durante el procedimiento, secuestraron prendas de ropa, las cuales habrían sido utilizadas al momento de la agresión. En estos momentos, el tercer sospechosos, identificado como Enzo Alegre (27), se encuentra prófugo y es intensamente buscado,

Cómo fue la brutal pelea El violento episodio ocurrió el pasado 18 de noviembre, en un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta. En el video, se observa cómo dos jóvenes comienzan a pelearse mientras un tercero evitaba que alguien se acercara a separarlos, amenazando con sacar un arma al grito de, "que no se meta nadie, al que se meta le doy un corchazo".