Un hombre se dio a la fuga en un 147 robado, pero chocó y fue detenido

El sujeto se resistió a ser identificado y escapó de la policía, pero cayó en un zanjón en la persecución. El vehículo tenía una patente apócrifa y un pedido por robo.

El Fiat 147 verde en el que se dio a la fuga el hombre detenido.

Un hombre de 47 años fue aprehendido este sábado por la noche en Lavalle, luego de una persecución policial que culminó con un choque. El sujeto se fugó en un auto Fiat 147 Spazio, que tenía una patente apócrifa y un pedido por robo.

Todo comenzó a las 20.23, cuando efectivos de la Comisaría 63° patrullaban la zona de Costa de Araujo. En ese momento, observaron al hombre a bordo de un automóvil color verde, sobre ruta 34 y calle Alen. Al intentar identificarlo, el conductor —identificado como Héctor P., de 47 años— hizo caso omiso a las órdenes y emprendió la fuga.

De esta manera inició una persecución, la cual finalizó en calles Libertad y Alem, cuando el sospechoso perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra un zanjón.

Inmediatamente, los uniformados procedieron a la aprehensión del conductor y constataron que la patente colocada en el rodado no coincidía con la numeración de los cristales, los cuales correspondían a un dominio con pedido por denuncia vigente de este año.