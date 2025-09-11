Un hombre intentó matar a su esposa, su hijo la defendió y lo acuchilló: ambos están internados en Chaco

Un intento de femicidio fue impedido el martes por la noche en la ciudad chaqueña de Las Breñas, cuando un joven de 18 años intervino para defender a su madre del ataque de su expareja, quien había viajado desde Córdoba para agredirla con un cuchillo en el rostro.

De acuerdo con los medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fuerte Esperanza y Alberdi, de la ciudad de Las Breñas, perteneciente al departamento de Nueve de Julio .

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre identificado con las iniciales R.J.S., de 49 años, ingresó de forma violenta al domicilio de su ex pareja, K.A.A.B., también de 49 años, y comenzó a agredirla físicamente. Durante el ataque, el hombre habría tomado un cuchillo con el que le provocó una lesión grave en la cara, específicamente en la mejilla izquierda y la región maxilar.

El atacante se encuentra internado en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, custodiado por la Policía local.

En ese momento, el hijo de ambos, M.S., estudiante de 18 años que se encontraba en la vivienda, intervino en defensa de su madre. Entonces, el joven logró desarmar al agresor y terminó hiriéndolo con el mismo cuchillo, provocándole varias heridas en la zona abdominal.

A raíz de la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada por familiares a la Clínica Las Breñas, donde fue asistida por personal médico. Allí le diagnosticaron una lesión corto punzante en la mejilla izquierda y en la región maxilar, con compromiso vascular y hemorragia interna. Por la complejidad de las heridas, fue derivada al Sanatorio Güemes, en la ciudad de Resistencia, para ser intervenida quirúrgicamente.

En tanto, R.J.S. fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde recibió atención por heridas punzocortantes en la región dorsal, consideradas de carácter moderado. Posteriormente fue derivado al Hospital 4 de Junio, en la ciudad de Sáenz Peña, y luego internado en observación en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, donde permanece bajo custodia policial.

El joven que intervino en el hecho también sufrió una lesión: un corte en la mano derecha. Fue asistido por personal médico en el lugar y posteriormente aprehendido de forma preventiva por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Charata, a cargo del fiscal Elio Eduardo Mari. Luego de ser notificado formalmente de la causa, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la investigación judicial.