Un hombre fue salvajemente atacado por 15 perros en Tucumán: las distintas versiones sobre lo ocurrido

Un insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Tucumán , donde un hombre fue atacado por 15 perros . Las diferentes versiones sobre el hecho ponen en duda qué fue realmente lo que ocurrió. El hombre se encuentra internado en estado crítico.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, cerca de las 11.30, en una vivienda ubicada en la localidad tucumana de Yerba Buena. Allí, un hombre de 30 años identificado como “Cachito”, aparentemente habría saltado la tapia de la casa de su vecina y fue salvajemente atacado por una jauría .

Ante lo ocurrido, la dueña de la casa llamó a la Policía, mientras que un grupo de vecinos asistió al joven, quien presentaba lesiones en la zona genital, el cráneo y otras partes del cuerpo.

Producto de las heridas, el joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona donde permanece internado en estado crítico.

Cuáles son las distintas versiones sobre lo ocurrido

Por un lado, la madre de la víctima sostuvo que su hijo había ingresado a lo de su vecina para cortar naranjas, como lo hacía habitualmente. Por lo tanto, indicó que su hijo conocía a la dueña de la casa. Por otro lado, la dueña lo denunció por ingresar a su domicilio sin su autorización.

Por último, la causa de la fiscal María del Carmen Reuter. Según trascendió, el hombre tenía 18 causas por distintos hechos de robo, varios de ellos agravados. A su vez, tiene denuncias por amenazas y portación de armas.