La inteligencia artificial eligió los 10 nombres de perros más originales en Argentina

La inteligencia artificial reveló los nombres más originales para perros en Argentina: desde Pixel hasta Teko.

Entre estos nombres puede estar el próximo de tu mascota. Foto: Cómo educar a tu cachorro

Tener una nueva mascota en casa no es poca cosa. Desde el día cero, empezamos a asumir responsabilidades, y una de las más lindas es elegir el nombre que llevará toda la vida. Este será parte del vínculo y hasta de las travesuras. Por eso, le consultamos a la inteligencia artificial cuáles son las mejores opciones.

Según el relevamiento realizado por herramientas como ChatGPT y plataformas de lifestyle, se identificaron 10 nombres originales y creativos, pensados para romper con los clásicos como “Firulais” o “Rocky”. La elección no puede ser al azar: conocer la personalidad de tu mascota es clave para encontrar el nombre que mejor encaje.

Perros La inteligencia artificial eligió los 10 nombres más originales para perros. Canva

Los nombres elegidos por la inteligencia artificial Entre los más creativos aparece Pixel, ideal para perros pequeños, veloces y con estilo tecnológico. Mochi, inspirado en el dulce japonés, es perfecto para razas suaves y mullidas. También figura Kafka, un homenaje literario para mascotas con mirada profunda y actitud reflexiva, y Chispa, pensado para perros inquietos y llenos de energía.

El toque nostálgico lo aporta Tamagotchi, que remite a los años 90 y encaja con mascotas juguetonas y apegadas. Para los más tranquilos, Lenteja es una opción simpática y tierna, mientras que Ozzy, en honor a Ozzy Osbourne, funciona para perros con personalidad fuerte. Yoda, con su aire geek, es perfecto para animales serenos y sabios.