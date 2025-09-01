Superficie por superficie: cómo sacar el pelo de las mascotas
El pelo y la caspa de las mascotas pueden acumularse en poco tiempo detrás de los lavarropas, secadoras y heladeras, pero sobre todo en los sillones, sillas y camas.
Las mascotas, sobre todo los perros, dejan pelos en el suelo, como también debajo y arriba de los muebles. ¿Cómo sacar el pelos de las mascotas en superficies y muebles de la casa? Si bien hay diferentes tipos de superficies y de muebles, el primer gran paso es mover con regularidad los muebles y electrodomésticos para asegurarse de que la aspiradora llegue bien a fondo en todas estas superficies, como también en las esquinas, los zócalos y escaleras. Con menos pelos sueltos de las mascotas en las superficies se notará una gran diferencia en la apariencia del hogar y será beneficioso para quienes padezcan alergias.
Cómo sacar los pelos de las mascotas en los pisos de madera
- Primero barrer o aspirar el piso.
- Luego pasar un trapo para aflojar el pelo de la mascota. Un trapo de microfibra funciona bien.
- Evitar la mopa para limpiar pelos de mascotas en suelos de madera porque si se limpia el pelo seco con una mopa húmeda es probable que el piso se ensucie más.
Te Podría Interesar
Cómo sacar los pelos de las mascotas en las alfombras
Las alfombras son fibrosas, por lo que el pelo de las mascotas tiende a adherirse al entrar en contacto con la tela. ¿Qué hacer?
- Al pasar la aspiradora por la alfombra lo que se tiene que hacer es aspirar en contra de la fibra o pelo de la alfombra como sea posible, para evitar que el pelo se adhiera a la tela y no se mueva.
- Dos veces al mes conviene pasar un rastrillo de mano para arrancar el pelo incrustado de las alfombras
- Otra alternativa son las limpiadoras a vapor, que también dejarán las alfombras impecables.
Cómo sacar los pelos de las mascotas en los tapizados de los muebles
- Pasando la aspiradora sobre la superficie tapizada.
- Pasando un rodillo quita pelusa, ya que hacerlo así funciona bien en sofás, sillas y almohadones de tela porque sus hojas adhesivas atrapan eficazmente el pelo suelto de las mascotas
- También se puede hacer con cinta adhesiva. ¿De qué forma? Enrollando la cinta alrededor de la mano con el lado adhesivo hacia afuera para luego recoger el pelo de las mascotas frotando la mano sobre la tela de los muebles o de la ropa.
En pisos de baldosa
- Es la opción más fácil ya que no se necesita una aspiradora o rodillo porque se puede hacer con una escoba.
- El procedimiento consiste en elegir una escoba limpia y envolver el cabezal con una bolsa de plástico.
- La bolsa de plástico tiene que cubrir la parte que se usa para barrer y para eso hace falta atarlo con un nudo al palo de la escoba, para así luego limpiar.
Este truco facilita el poder atrapar los pelos sueltos de las mascotas en el piso.