Superficie por superficie: cómo sacar el pelo de las mascotas

Las mascotas, sobre todo los perros, dejan pelos en el suelo, como también debajo y arriba de los muebles. ¿Cómo sacar el pelos de las mascotas en superficies y muebles de la casa? Si bien hay diferentes tipos de superficies y de muebles, el primer gran paso es mover con regularidad los muebles y electrodomésticos para asegurarse de que la aspiradora llegue bien a fondo en todas estas superficies, como también en las esquinas, los zócalos y escaleras. Con menos pelos sueltos de las mascotas en las superficies se notará una gran diferencia en la apariencia del hogar y será beneficioso para quienes padezcan alergias.