Este 2 de septiembre la Inteligencia Artificial transmitió el mensaje del ángel de la guarda para Cáncer, Leo y Virgo. Sin dudas que es momento de dejar lugar al amor y abrir el corazón para encontrar el camino de la felicidad.

La IA no puede realizar predicciones, pero sí puede realizar una interpretación del mensaje celestial cada día. La astrología y los ángeles se relacionan porque ellos influyen sobre los planetas y sobre los signos . Lo importante es creer y agradecer cada día.

El ángel los apoya a que confíen más en la intuición y en la fortaleza que tienen en su corazón. Es un gran momento de la vida para darme permiso para sentir sin límites y procesar las emociones sin ser juzgado.

Es hora de abrirle paso al amor. La compañía de una persona que llegará a su vida los cambiará por completo.

Leo

El ángel les recuerda que el brillo del alma es único. Una persona se irá, pero el amor renacerá con la llegada de un ser de luz que les dará amor puro y los hará sentirse plenos por más tiempo.

No tengan miedo de amar libremente y de ser amados. Al final en la vida lo que importa son los sentimientos y el amor de los que nos acompañan cada día.

Virgo

El ángel les señala que la perfección no es la meta, el camino es el amor en todas sus formas. Deben encontrar también la belleza en la imperfección. El valor no está en lo que hacen sino en quiénes son.

Vendrán tiempos turbulentos pero la persona que los ama no les soltará la mano y eso les ayudará a atravesar la tormenta con calma y sabiduría.