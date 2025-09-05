Trató de ingresar cocaína y marihuana al penal de San Felipe para su hijo y fue detenida

Una madre intentó entrar drogas al Complejo Penitenciario N° 2, más conocido como la cárcel San Felipe, para su hijo preso.

Una mujer de 57 años fue detenida este jueves al intentar ingresar cocaína y marihuana al Complejo Penitenciario "San Felipe" en una visita con su hijo, quien cumple condena en esta cárcel de Ciudad de Mendoza. Al momento de realizar el chequeo corporal, el personal penitenciario encontró cuatro paquetes con cocaína y marihuana. La madre del reo quedó a disposición de la Justicia.

El intento de meter sustancias a la cárcel tuvo lugar sobre las 11.56 de este jueves. Según relataron fuentes policiales, el personal del Servicio Penitenciario de Mendoza notó a simple vista un bulto por debajo del pantalón de la mujer, por lo que se procedió a efectuar la requisa sobre ella.

Luego de encontrar los envoltorios, y de realizar los testeos pertinentes, se notificó que en total lo secuestrado fueron 19 gramos de cocaína y 96,2 gramos de marihuana.

Tras ser detenida, la mujer quedó a disposición de la Justicia federal, esto debido a la naturaleza del hecho.

El nuevo sistema y los casos detenidos Este hallazgo es el quinto caso de esta índole que es detenido por las autoridades penitenciarias desde la implementación del Sistema Único de Ingreso, que consta de procesos de control comparables con los aplicados en aeropuertos internacionales. Es decir, detectores de metales, registro fílmico y palpado físico.