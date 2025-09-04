Perpetua para el asesino del rapero "Lato", en el primer juicio por jurados de la ciudad de Santa Fe

El primer juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe , y el segundo a nivel provincial, concluyó con la condena a prisión perpetua para Iván Oscar Carrizo, responsable del homicidio de Lautaro Isaac Leandro, rapero conocido como “Lato”.

El crimen de "Lato”, un joven de 21 años, ocurrió en septiembre de 2022, cuando llegó a la capital provincial para comprar una motocicleta. Sin embargo, todo salió mal.

El jurado popular, integrado por 12 ciudadanos santafesinos, deliberó en secreto durante dos horas y resolvió por unanimidad la culpabilidad de Carrizo, en un fallo histórico que marca un hito en el sistema judicial de la provincia .

Lautaro, que vivía en Lomas de Zamora, había viajado a Santa Fe para comprar una moto. El pago había sido pactado con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria.

La transacción nunca se concretó. Según la investigación, el 18 de septiembre de 2022, alrededor de las 15, Leandro fue emboscado junto a su hermano y dos amigos en la esquina de Larrea y Sarmiento, zona noreste de la ciudad. Allí, Carrizo y un cómplice aún no identificado lo interceptaron con un arma de fuego y exigieron los bienes.

IMG-20250903-WA0024 Ivan Carrizo fue condenado a prisión perpetua por el homicidio del rapero "Lato", violento hecho que ocurrió en septiembre del 2022.

El joven intentó resistirse y al advertir el peligro instó a sus acompañantes a huir. Corrió para ponerse a salvo, pero los atacantes dispararon. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y le provocó la muerte inmediata.

Carrizo fue detenido a las pocas horas por la policía y permaneció preso desde ese entonces.

Juicio por jurados: el dolor de la familia del rapero

“Tratamos de buscar la justicia y gracias a Dios la hemos encontrado”, expresó Leandro, el papá de Lato. “Es cierto que nuestro hijo no lo vamos a tener más. No lo podremos abrazar, no vamos a estar en un cumpleaños, una Navidad, una fiesta con él. Nuestra casa nunca será la misma. Pero al menos tenemos paz: esa bestia no hará más daño ni hará sufrir a otras familias”, agregó conmovido.

Por su parte, Florencia, hermana de la víctima, destacó la importancia del jurado popular: “Estamos profundamente agradecidos. Fueron personas como nosotros las que impartieron justicia. Es un mensaje claro para la sociedad: que piensen dos veces antes de arrebatar una vida, porque ahora saben que pueden pasar el resto de sus días en la cárcel”.

“Nosotros no festejamos este fallo, porque representa el dolor más grande de nuestras vidas. Pero sí sentimos alivio, porque la vida de Lautaro no fue en vano y porque su asesino no entró y salió por una puerta, como lamentablemente estamos acostumbrados en Argentina”, concluyó.

Un hito en la justicia santafesina

El fiscal del caso, Estanislao Giavedoni, valoró lo que representa el juicio por jurados. “Este mecanismo democratiza el sistema judicial. Los vecinos son partícipes directos de un proceso y tienen la posibilidad de evaluar la prueba y tomar la decisión de culpabilidad o no”, señaló.