Capturaron a "El Musulmán" en Mar del Plata: de qué acusan al influencer

Un influencer de 26 años conocido como “El Musulmán” fue detenido en Mar del Plata. El hombre fue capturado en el marco de una investigación por comercialización de drogas. Se espera que en las próximas horas brinde declaración indagatoria.

El miércoles, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, detuvo al influencer en inmediaciones del shopping Los Gallegos.

A su vez, se llevaron a cabo allanamientos en una vivienda particular de la calle Lebenshon 6900, en el barrio El Martillo, y una panadería de nombre de fantasía POP, ubicada en Génova y Brumana, barrio Pueyrredón. Durante los procedimientos, los efectivos incautaron más de 1 millón de pesos, una camioneta Volkswagen Amarok presuntamente utilizada para la logística de distribución, balanzas digitales, celulares y documentación relevante para la causa.

Cómo operaba el influencer Gracias a la investigación, se comprobó que el joven usaba YouTube e Instagram para ofrecer servicios de coaching y trading. A su vez, utiizaba Whatsapp y Telegram para coordinar transacciones de droga bajo la modalidad “delivery”.

influencer detenido Captura de pantalla