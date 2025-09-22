Un grupo de mujeres fue a festejar la llegada de la primavera y terminó a las piñas a la salida de un boliche

Según los medios locales, la pelea comenzó cerca de las siete de la mañana en la ciudad de Río Gallegos.

Durante el fin de semana aconteció otro episodio de violencia callejera a la salida de un boliche, en este caso en la ciudad santacruceña de Río Gallegos. Un grupo de al menos cinco mujeres protagonizó una feroz pelea en plena vía pública y los gritos y el descontrol se volvieron virales.

Según publicó La Opinión Austral, los incidentes comenzaron cerca de las siete de la mañana. El episodio quedó registrado en el celular de un vecino que, desde su casa, filmó toda la secuencia y rápidamente se viralizó.

Las impactantes imágenes muestran como, en principio, dos chicas agarran del pelo a otra de las muchachas y la tiran al piso mientras la golpean. Luego, la situación se descontrola totalmente cuando otras dos mujeres salen a socorrerla.

El momento más tenso se dio cuando una de las jóvenes empezó a pegarle patadas en el cuerpo a otra que ya se encontraba en el suelo, lo que reflejó el nivel de violencia con que se desarrolló la pelea.

Un grupo de varones trataban de poner un poco de orden y separar, sin éxito, a las chicas. En un momento determinado, uno de ellos recibe un golpe en la cabeza por parte de otras dos chicas, que se negaban a ponerle fin a la agresión. En ningún momento se observó presencia policial.