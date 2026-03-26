Un familiar de la niña baleada fue detenido con droga fraccionada en una casa que custodia la policía

Una insólita situación se registró la tarde del miércoles en uno de los domicilios custodiados por la policía tras el ataque que resultó con una niña baleada el último fin de semana en Godoy Cruz . El protagonista fue un familiar de la víctima, quien fue descubierto saliendo de su casa con droga fraccionada y terminó siendo detenido .

El procedimiento policial, al que tuvo acceso MDZ , indica que eran cerca de las 12.30 cuando el personal a cargo de una de las consignas, las cuales se implementaron por las amenazas contra la familia de la menor agredida, detectó que un joven salió de la vivienda vigilada y se mostró nervioso ante la presencia de los uniformados.

Debido a eso, los funcionarios lo identificaron —se reserva el nombre para no comprometer la ubicación del domicilio custodiado— y le practicaron el palpado preventivo. Fue en ese instante que le encontraron entre sus prendas un frasco de vidrio con cogollos de cannabis y otro recipiente de plástico que contenía droga lista para venta: siete envoltorios con marihuana y 19 con cocaína, detallaron fuentes allegadas al hecho.

A partir del hallazgo, se le dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ), cuyo personal practicó los test correspondientes a las sustancias y concretaron el secuestro de la misma.

Por su parte, las autoridades federales a cargo de las actuaciones dispusieron la aprehensión del joven, quien reside en el inmueble custodiado y es familiar directo de la niña baleada, en el marco de la causa que se inició por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

El conmocionante tiroteo en Godoy Cruz

El caso que sacudió a la provincia tuvo lugar cerca de las 19 del sábado en una vivienda del barrio Los Cerrillos, donde se encontraban una mujer y sus hijitas. A la citada hora, alguien llamó al portón de chapa de la propiedad y una de las niñas, de 11 años, salió para atender pensando que la buscaban sus amigas.

Sin embargo, cuando se asomó a la puerta fue sorprendida por una lluvia de balas, sufriendo el impacto de cuatro proyectiles en su cuerpo: dos en la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y el restante en la mano izquierda.

Seguidamente, la madre salió a la calle y la encontró tendida en el suelo, malherida y pidiendo ayuda. Inmediatamente, la mujer pidió ayuda a sus vecinos y uno de los residentes de la barriada se ofreció a llevar a la niña y a su progenitora a bordo de su Ford EcoSport negra hasta el Hospital Lencinas.

Una vez en ese nosocomio, la niña recibió las primeras asistencias médicas y luego fue derivada al Hospital Notti, donde permanecía internada en Terapia Intensiva, luchando por su vida, hasta la noche de este jueves.

La hipótesis de un conflicto narco

Tras el grave hecho de sangre, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta tomó intervención en la causa y las primeras averiguaciones permitieron establecer que la familia paterna de la víctima venía siendo blanco de fuertes amenazas, presuntamente por parte de Pedro Esteban Morales Anisco, alias el Piter, referente del módulo 4.1 del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte y sindicado como líder de una organización dedicada a la venta de drogas dentro y fuera de la cárcel.

PORTADA hermanos Agüero Delclaux Marcelo y Yamila Agüero Delclaux, padre y tío de la víctima, respectivamente, quienes fueron blancos de amenazas previas al hecho. MDZ.

Pese a que habían sido blanco de ataque a tiros previo, el domingo 15 de marzo, y a los intimidantes mensajes recibidos a través de Facebook, en los que les aseguraban que iban a dispararle a los niños, jamás acudieron a la Justicia para denunciar las amenazas o poner en conocimiento a las autoridades sobre esa situación.

De los avances en la investigación surgió que el padre de la niña, Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, y su hermana, Yamila Vanesa Agüero Delclaux, mantenían un conflicto con el jefe carcelario, con quien protagonizaron una megacausa que se inició el año pasado por comercialización de estupefacientes en el penal de Cacheuta.

El progenitor de la víctima, quien purga una condena por robos agravados, había sido señalado como uno de los hombres de confianza de Morales Anisco, pero terminó siendo marcado por "traición", ya que se negó a asumir la responsabilidad por los secuestros de drogas en el penal lujanino.

PORTADA MORALES ANISCO Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter, en la mira por el caso de la niña baleada. MDZ.

Para los detectives, ese contexto desembocó en que el Piter diera la orden para atacar a una de las hijas de Agüero Delclaux y así concretar su venganza. Pero, más allá de esa hipótesis, el caso se mantenía sin detenidos hasta este jueves, a la espera de que se incorporen nuevas pruebas al expediente que permitirían avanzar contra los responsables.