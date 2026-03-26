Trágico accidente en Junín: chocaron contra un poste y una joven de 19 años murió en el lugar

El hecho ocurrió este jueves por la noche en La Colonia. Investigan las causas por las que el conductor perdió el control del vehículo.

Un trágico accidente vial ocurrido este jueves por la tarde en el departamento de Junín dejó como saldo una joven fallecida y otras dos personas involucradas. El hecho se registró cerca de las 19:45 en calle 9 de Julio, frente a Granjeros del Este, en la zona de La Colonia.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Seguridad, el vehículo involucrado es un Peugeot 206 gris que circulaba por calle Espejo en dirección de oeste a este. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un poste ubicado en el costado sur de la calzada.

Como consecuencia del impacto, una joven de 19 años, que viajaba como acompañante, falleció en el lugar.