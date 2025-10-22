Un delincuente simuló estar herido para robarle el auto a un hombre que se detuvo a ayudar en Rivadavia

La víctima se detuvo para asistirlo tras verlo en el suelo pidiendo ayuda, cuanto otro delincuente lo abordó con un arma de fuego y se llevaron su auto.

Dos delincuentes le tendieron una trampa a un hombre en plena vía pública del departamento de Rivadavia. Simulando un accidente consiguieron que se detenga a ayudar y le robaron su auto a punta de pistola para luego darse a la fuga.

El plan de los malvivientes se perpetró a pocos minutos de las 23, sobre la calle Circunvalación Sur, dentro del distrito Andrade de Rivadavia. Allí, uno de los dos sujetos simuló estar herido, tendido en el suelo, tras un falso accidente con su bicicleta.

Se detuvo a ayudar y le robaron el auto Al encontrarse con esta escena, un hombre de 42 años se detuvo para intentar asistir al supuesto herido. Tras frenar su vehículo, un Fiat Uno blanco, y disponerse a ayudar, el otro sujeto salió de un descampado aledaño portando un arma de fuego.