Un dato clave complicaría a la familia de la nena desaparecida en Córdoba

La fiscalía de Córdoba investiga las extrañas circunstancias que rodean la desaparición y posterior hallazgo de una nena de 2 años en Cosquín.

La Justicia de Córdoba trabaja a contrarreloj para reconstruir qué ocurrió con la nena de 2 años que desapareció el pasado miércoles en la localidad de Cosquín. La niña fue localizada el jueves a unos 500 metros de su vivienda tras un operativo que duró casi 20 horas. La fiscal Silvana Pen, quien encabeza la causa, busca determinar con precisión dónde estuvo la menor, con quién y en qué circunstancias.

Aunque todavía no existe una hipótesis confirmada, la fiscalía ha centrado su atención en el círculo más próximo de la pequeña. Los investigadores intentan establecer si una persona conocida pudo haberla llamado, llevado o aprovechado un descuido de los adultos para alejarla de su hogar. Actualmente, se avanza con la toma de testimonios clave, el análisis de teléfonos celulares y el entrecruzamiento de datos.

El dato clave: el estado de salud que genera sospechas El elemento que más inquieta a los investigadores es el informe médico tras el hallazgo. Según los profesionales del Hospital Domingo Funes, la nena no presentaba signos de deshidratación ni evidencias compatibles con haber pasado casi un día entero a la intemperie.

Esmeralda Córdoba La niña se encuentra en buen estado de salud. NA Apenas presentaba unos raspones leves y algunos magullones en su piel, un dato que refuerza la sospecha de que la niña no estuvo sola ni expuesta a los riesgos climáticos durante el tiempo que duró su ausencia. Esta condición física sugiere que la menor habría estado bajo el resguardo de alguien en un lugar cerrado antes de ser liberada.

Rastrillajes previos y la pista del circo Otro punto de quiebre en la investigación es el lugar exacto donde apareció la menor. El sitio ya había sido rastrillado exhaustivamente por los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de búsqueda sin arrojar resultados positivos. Esto profundiza la teoría de que la niña pudo haber sido "devuelta" al área con posterioridad.