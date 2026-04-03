Un ciclista sufrió un accidente en solitario en los caracoles de Cacheuta y fue internado en grave estado

El ciclista, de 57 años, cayó al asfalto y chocó contra unas rocas en la Ruta 82, entre el túnel y los caracoles de Cacheuta. Tuvo que ser hospitalizado.

El sector de la ruta 82 donde el ciclista sufrió el accidente, entre los caracoles de Cacheuta y el túnel a Potrerillos.

Un ciclista de 57 años resultó gravemente herido la tarde de este viernes al sufrir un accidente en solitario en Cacheuta, Luján de Cuyo. Al parecer, la víctima sufrió una caída y chocó contra unas rocas. A raíz de eso, tuvo que ser internado en el Hospital Central.

El caso se registró pasado el mediodía mediante un llamado a la línea de emergencias 911, en el que un testigo alertó sobre el siniestro en la Ruta 82, entre el túnel y los caracoles de Cacheuta.

Frente a eso, personal policial se desplazó hasta el lugar y dio con la víctima, que se encontraba tendida sobre el asfalto y con lesiones a simple vista. Junto a él, se encontraba una bicicleta de competición en la que se movilizaba.

De acuerdo con las averiguaciones practicadas en la escena, el hombre circulaba con hacia el este y, por motivos que se tratan establecer, perdió el dominio del rodado mientras atravesaba una curva. Acto seguido, cayó al asfalto y colisionó contra unas rocas ubicadas al costado de la ruta.

El estado de la víctima del accidente Por su parte, al cabo de algunos minutos, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal diagnosticó al hombre con traumatismo de cráneo grave, por lo quese dispuso su traslado de urgencia al mencionado nosocomio capitalino.