Un choque en cadena complicó el tránsito en el puente de Acceso Sur y Aráoz

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena en Luján de Cuyo. Una joven que iba a bordo de un auto resultó con lesiones leves.

El hecho ocurrió cerca de las 13, cuando una camioneta que circulaba por la zona colisionó a un automóvil que se encontraba detenido. El impacto provocó un choque en cadena en el que participaron cuatro rodados: una Toyota Hilux, un Renault 9, un Renault Sandero y un Toyota Etios.

Un accidente sin heridos graves Como consecuencia, una chica, de 15 años, que viajaba en uno de los vehículos, presentaba dolores en la zona cervical y en la espalda, por lo que fue asistida y se retiró acompañada de familiares para recibir atención médica por sus propios medios.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia a los conductores, con resultado negativo en todos los casos. También intervino Policía Científica, que efectuó los peritajes correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.