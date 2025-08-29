Presenta:

choque en cadena

Un choque en cadena complicó el tránsito en el puente de Acceso Sur y Aráoz

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena en Luján de Cuyo. Una joven que iba a bordo de un auto resultó con lesiones leves.

La escena del choque en cadena sobre el puente de Acceso Sur y Araoz.&nbsp;

Gentileza.

Cuatro vehículos protagonizaron un choque en cadena la tarde de este jueves sobre el puente de Acceso Sur y Aráoz, en Luján de Cuyo. A raíz del siniestro, hubo complicaciones en el tránsito sobre ese sector y una adolescente resultó con lesiones leves.

El hecho ocurrió cerca de las 13, cuando una camioneta que circulaba por la zona colisionó a un automóvil que se encontraba detenido. El impacto provocó un choque en cadena en el que participaron cuatro rodados: una Toyota Hilux, un Renault 9, un Renault Sandero y un Toyota Etios.

Un accidente sin heridos graves

Como consecuencia, una chica, de 15 años, que viajaba en uno de los vehículos, presentaba dolores en la zona cervical y en la espalda, por lo que fue asistida y se retiró acompañada de familiares para recibir atención médica por sus propios medios.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia a los conductores, con resultado negativo en todos los casos. También intervino Policía Científica, que efectuó los peritajes correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján–Uspallata, cuyo personal dispuso las medidas pertinentes y se ordenó la verificación de las cámaras de seguridad apostadas en la zona, con el objetivo de aportar mayor claridad sobre la secuencia que produjo el accidente.

