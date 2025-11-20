Un chino disparó desde el balcón de su casa en Boedo: lo redujeron con una pistola Taser

Un ciudadano chino de 39 años fue detenido en un edificio del barrio porteño de Boedo después de realizar una serie de disparos desde el balcón del primer piso. El suceso derivó en un operativo policial y los oficiales terminaron reduciendo al hombre mediante el uso de una pistola Taser .

Todo comenzó en la calle Las Casas al 4100, cuando la línea 911 recibió un aviso que informaba sobre detonaciones en la cuadra. Acto seguido, se enviaron móviles de la Comisaría Vecinal 5B al domicilio notificado.

“Al arribar, los oficiales lograron divisar a un hombre que desde el balcón del primer piso efectuaba disparos con un pistolón y que se negaba a establecer comunicación con las autoridades”, informaron fuentes oficiales.

Ante esa situación, el personal policial estableció un perímetro en la zona, interrumpió la circulación vehicular y notificó a la autoridad judicial. La instrucción incluyó la intervención del División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), la presencia de un negociador y la asistencia del SAME.

Una vez consolidado el dispositivo, el DOEM ingresó en el domicilio. La irrupción permitió reducir al implicado mediante el uso de una pistola Taser. Asimismo, se informó que la maniobra se produjo sin generar lesiones en el detenido, lo que posibilitó su rápida entrega al personal médico que aguardaba en el exterior.

El SAME evaluó al hombre y dispuso su traslado al Hospital Peña con diagnóstico de “excitación psicomotriz”. Tras el traslado, la Policía de la Ciudad efectuó una inspección en el lugar y secuestró un conjunto de elementos vinculados al caso, entre ellos un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática, municiones calibre 9 milímetros y ocho vainas servidas.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.°8, a cargo de la investigación, caratuló la causa como “abuso de armas” y ordenó la realización de dermotest, dosaje compulsivo de orina y sangre, además de la intervención de la División Balística, que trabajó en el lugar para analizar el armamento secuestrado. También se constató que el detenido tenía antecedentes: uno en octubre de 2023, por violar una inhabilitación para conducir, y otro en diciembre de 2020, por tenencia de estupefacientes atenuada por ser para uso personal.